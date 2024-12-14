Колектив Антоніо Конте здобув 3 очки.
Удінезе - Наполі, Getty Images
14 грудня 2024, 20:57
У рамках 16-го туру італійської Серії А Удінезе на своєму полі приймав Наполі.
Гості здолали господарів і посідають другу сходинку в турнірній таблиці. Удінезе — дев'ятий.
Удінезе — Наполі 1:3
Голи: Товен, 23 - Лукаку, 50, Джаннетті (аг), 76, Замбо-Ангісса, 81
Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Джаннетті (Абанква, 83) — Ехізібує (Камара, 70), Ловрич (Атта, 34), Карлстрем, Еккеленкамп (Браво, 83), Земура (Модесто, 83) — Товен, Лукка
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 89), Мактоміней — Нерес (Распадорі, 85), Лукаку (Сімеоне, 80), Політано (Нгонге, 85)
Попередження: Атта — Політано.