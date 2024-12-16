Італія

Але не підписати контракт.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас прокоментував присутність колишнього півзахисника Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі на трибунах під час матчу 16-го туру Серії А з Ромою (2:0). Його слова наводить журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Деле Аллі був присутній на трибунах? Я зустрів його вчора, сьогодні не хочу про це говорити. Він міг би потренуватися з нами після Різдва, але тільки для того, щоб відновити форму", — сказав Сеск.

Деле Аллі не грає в офіційних матчах майже два роки через травму. Його останнім клубом був Евертон, який він покинув минулого літа після завершення терміну трудової угоди.