Італія

Сімоне Індзагі повернувся в Рим й засмутив свою колишню команду (6:0).

В рамках центрального поєдинку 16-го туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Інтер відправився у гості до Лаціо. Сімоне Індзагі випустив в стартовому складі Яна Біссека та Стефана Де Врея, тоді як у Лаціо відзначимо появу Редро Родрігеса та Таджані Носліна.

З перших хвилин команди діяли обережно та не поспішали форсувати розвиток подій. Римляни пристрілювались дальніми пострілами, а гості чекали на свій шанс. Перший дійсно небезпечний момент виник в середині тайму, коли Нослін пробивав в один дотик після пасу з флангу, але не зміг прицільно влучити по м'ячу.

Найцікавіше трпаилось на 36 хвилині. Думфріс пробив головою після подачі з кутового, але Проведль відбив м'яч перед собою. Після цього Де Врей вразив порожній кут воріт, але перед цим Лаутаро ногою зачепив обличчя Жиго. Здавалось, що гол скасовано, але згодом з'явились підозри, що під час удару Думфріса м'яч влучив у руку Жиго. Арбітр пішов переглядати повтор і повернувся з рішенням — пенальті. Чалханоглу впевнено реалізував вирок.

Ще до перерви Інтер зміг подвоїти перевагу - Думфріс навісив з правого флангу на протилежний край штрафного майданчика, а Дімарко ударом в один дотик вразив кут воріт. 0:2. Були очікування, що в другому таймі Лаціо спробує перевернути гру, але побиття римлян продовжилось. Спочатку Барелла отримав м'яч від Чалханоглу в центральній зоні й другим дотиком невідпорно пробив у верхній кут воріт. 0:3.

За декілька хвилин Бастоні навісив на дальню стійку, а Думфріс скористався помилкою Тавареша та головою розстріляв ворота Проведеля. 0:4. Лаціо відверто посипався. Після цього Інтер відійшов в оборону, а Лаціо намагався створити хоч якусь небезпеку. План гостей працював набагато краще, адже команда Бароні не могли нічого створити.

Ближче до кінця матчу Інтер забив ще раз - Дімарко класно знайшов Карлоса Аугусто в чужому штрафному, а той розвернувся та пробив в дальній кут. 0:5. З поганих новин для гостей — пошкодження отримали Барелла та Дімарко, але навряд це були серйозні травми. Здавалось, що гра так і завершиться, але Тюрам отримав пас в чужому штрафному, прибрав м'яч під праву ногу та пробив в ближній кут. 0:6. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Індзагі з неймовірним рахунком.

Лаціо — Інтер 0:6

Голи: Чалханоглу, 41 (пен), Дімарко, 45, Барелла, 51, Думфріс, 53, Аугусто, 79, Тюрам, 89

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Жиго, 28, Лаццарі, 46), Патрік, Тавареш — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Деле-Баширу, 57), Педро Родрігес (Чауна, 57), Дзакканьї (Кастровіллі, 81) — Нослін

Інтер: Зоммер — Біссек (Дарміан, 46), де Врей, Бастоні (Асллані, 63) — Думфріс, Барелла (Зелінські, 75), Чалханоглу (Аугусто, 63), Мхітарян, Дімарко (Б'юкенен, 83) — Тюрам, Мартінес

Попередження: Ровелла, Дзакканьї — Чалханоглу, Бастоні, Біссек, Дарміан