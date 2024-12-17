Італія

"Б'янконері" вийшли до чвертьфіналу турніру.

Ювентус у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25 приймав Кальярі на Альянц Стедіум.

Господарі поля зусиллями Влаховича встигли відкрити рахунок у зустрічі ще до завершення першого тайму. По перерві Копмейнерс подвоїв перевагу туринців. Протягом останніх десяти хвилин основного часу "б'янконері" ще двічі уразили ворота гостей завдяки Консейсану та Гонсалесу.

Ювентус — Кальярі 4:0

Голи: Влахович, 44, Копмейнерс, 53, Консейсан, 80, Гонсалес, 89

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Локателлі, Калулу, Маккенні — Тюрам, Копмейнерс (Гатті, 58) — Консейсан (Веа, 81), Їлдиз (Гонсалес, 66), Мбангула — Влахович (Аджич, 81)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа (Ацці, 69), Паломіно, В'єтеска, Ауджелло — Дзортеа, Марін (Фелічі, 58), Гаетано (Пікколі, 69), Праті, Дейола (Адопо, 82) — Лападула (Паволетті, 69)

Зазначимо, що в чвертьфіналі Ювентусу протистоятиме Емполі, який раніше вибив із турніру Фіорентину.