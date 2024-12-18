Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 17 грудня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії туринський Ювентус на власному полі розгромив сардинський Кальярі (4:0).

Команди провели доволі насичений перший тайм, у якому господарі поля зрештою вийшли переможцем за рахунок гола в роздягальню від Душана Влаховича.

Тоді як після перерви вже виключно Ювентус домінував у атаці й у підсумку колектив Тіаго Мотти забезпечив собі ще три м’ячі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Кальярі у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Ювентус — Кальярі 4:0

Голи: Влахович, 44, Копмейнерс, 53, Консейсан, 80, Гонсалес, 89

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Локателлі, Калулу, Маккенні — Тюрам, Копмейнерс (Гатті, 58) — Консейсан (Веа, 81), Їлдиз (Гонсалес, 66), Мбангула — Влахович (Аджич, 81)

Скуффет — Дзаппа (Ацці, 69), Паломіно, В'єтеска, Ауджелло — Дзортеа, Марін (Фелічі, 58), Гаетано (Пікколі, 69), Праті, Дейола (Адопо, 82) — Лападула (Паволетті, 69)