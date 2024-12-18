Італія

Форвард Інтера підбив особисті підсумки 2024 року.

Французький нападник Маркус Тюрам проводить свій другий сезон у складі міланського Інтера, куди перебрався влітку 2023 року в якості вільного агента з менхенгладбахської Боруссії.

Цю кампанію 27-річний виконавець розпочав доволі потужно — 12 голів та шість гольових передач у 20 матчах, що доповнило його загалом успішний календарний рік виступів, підсумки якого гравець підбив у останньому інтерв’ю.

"Матч за збірну на Джузеппе Меацца — це було чудово, я насолоджувався кожною миттю: від національного гімну, мого виходу на поле й аж до фінального свистка. Це був чудовий досвід.

У клубі теж наразі все йде чудово, я швидко забив багато голів. Але ми все ще не настільки добре граємо, як нам того хотілося б, або якими ми були в аналогічний момент в минулому сезоні, але з наполегливою роботою і гуртуванням колективу довкола спільного завдання, я думаю, ми повернемось на наш найкращий рівень.

Я сподіваюся знову виграти скудетто з Інтером — це те, що залишається з тобою назавжди, і це точно те відчуття, яке я хочу пережити знову.

Що мені бракує, щоб тішити французьких фанатів так само, як я це роблю для фанатів Інтера? Навіть не знаю… Можливо, французькі вболівальники повинні заговорити італійською", — заявив французький виконавець.

Наступний матч у Серії A міланський Інтер проведе вдома проти Комо 23 грудня, тоді як до цього прийматиме фріульський Удінезе в Кубку Італії 19 грудня.