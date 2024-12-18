Італія

Півзахисник розповів про свій трансфер до Наполі.

Шотландський півзахисник Скотт Мактоміней наприкінці літа цього року здійснив трансфер з англійського Манчестер Юнайтед до неаполітанського Наполі за 30,5 млн євро.

Оскільки 28-річний виконавець значну частину свого життя присвятив виступам за "Червоних дияволів", прощання з рідним клубом було для нього важким, проте необхідним рішенням, про що сам гравець розповів у останньому інтерв’ю.

"Це було спільне рішення. Той самий випадок, коли до тебе підходять і кажуть "Є така можливість, хочеш спробувати?".

Очевидно, що я розумію ситуацію з боку клубу, що FFP — це складно й треба його дотримуватись. Тож клубам нелегко приймати рішення щодо своїх гравців, але це не було вирішальним у моєму трансфері.

Я тоді думав про те, що приїду до Неаполя, побачу вболівальників, тренера і, сподіваюсь, зроблю дійсно хорошу справу.

У останній свій день у Манчестері я повинен був поїхати на базу та побачитись із усіма. Було нелегко прощатися. Але це футбол. Таке життя.

У цій ситуації я повинен дбати про своє майбутнє й іти за своїм внутрішнім відчуттям того, що я хочу робити у своїй кар'єрі, і не піддаватися жодним зовнішнім факторам.

Усе було по-дружньому. Я безмежно люблю цей футбольний клуб, і він був фактично моїм життям протягом 22 років. Але зараз я рухаюсь далі. Я отримую в Неаполі справжнє задоволення від гри", — заявив шотландський виконавець.

Мактоміней у першому сезоні в Наполі забив чотири голи та віддав три гольові передачі за 18 матчів.