Італія

Неаполітанці планують підписати нових гравців на три позиції.

Наполі планує помітно підсилитися у найближче зимове трансферне вікно, щоб підтвердити свої чемпіонські амбіції цього сезону.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, тренерський штаб неаполітанців на чолі з Антоніо Конте визначив три позиції, які потребують підсилення вже у січні.

Так, Наполі хоче підписати нових гравців на позицію центрального захисника, лівого фулбека та півзахисника.

Нагадаємо, що після 16 турів Наполі посідає другу сходинку в турнірній таблиці з 35 набраними очками, відстаючи від Аталанти на два пункти.