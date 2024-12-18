Італія

Кубкова зустріч розпочнеться о 22:00.

Сьогодні, 18 грудня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку Італії, в якому Рома прийме Сампдорію.

Тренерський штаб "вовків" на чолі з Клаудіо Раньєрі ухвалив рішення випустити в основному складі українського нападника Артема Довбика.

Рома: Раян, Челік, Ндіка, Ермосо, Салемакерс, Пізіллі, Паредес, Анхеліньо, Залевські, Бальданці, Довбик.

Для 27-річного українця це буде 21 матч цього сезону, в яких він забив шість голів та віддав один асист.

Матч Рома — Сампдорія розпочнеться о 22:00 за Києвом.