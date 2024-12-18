Італія

У складі команди Джан П'єро Гасперіні дублями відзначилися Шарль Де Кетеларе та Лазар Самарджич.

У матчі 1/8 фіналу Кубку Італії Аталанта на своєму полі розгромила Чезену з рахунком 6:1.

Команда Джан П'єро Гасперіні розпочала свій шлях із четвертої хвилини, коли голом відзначився Давіде Дзаппакоста, а через ті ж чотири хвилини перевагу подвоїв Шарль Де Кетеларе.

Потім на 27 хвилині Лазар Самарджич забив третій м'яч "бергамасків", а наприкінці тайму Де Кетеларе оформив дубль.

На початку другого тайму Марко Брешіаніні продовжив розгром Чезени, а за 17 хвилин Самарджич оформив дубль.

Чезена змогла відповісти лише в кінці матчу, коли на 90 хвилині Джозеф Кесай забив єдиний м'яч гостей.

Аталанта — Чезена 6:1

Голи: Дзаппакоста, 4, Де Кетеларе, 8, 35, Самарджич, 27, 71, Брешианини, 54 — Кесай, 90.

Аталанта: Патрісіу (Россі, 78) — Джимсіті (Годфрі, 64), Гін (Сулемана, 64), Толой — Дзаппакоста, Пашалич, Де Рон, Палестра — Де Кетеларе (Дзаньоло, 52), Самарджич — Ретегі.

Чезена: Піссері — П'єраччіні, П'ячентіні, Чіофі (Курто, 74) — Челія, Бастоні (К'ярелло, 60), Мендічіно, Адамо (Граєш, 82) — Каргбо (Кесай, 75), Тавшан (Франческоні, 60) — ван Гойдонк.

Попередження: Джимсіті, Толой — Бастоні.