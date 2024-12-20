Італія
20 грудня 2024, 00:05
Інтер не помітив Удінезе на шляху до Лаціо в Кубку Італії
Команда Сімоне Індзагі сповна скористалась помилками суперників у першому таймі.
Інтер — Удінезе, Getty Images
20 грудня 2024, 00:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Удінезе 2:0
Голи: Арнаутович, 30, Асллані, 45+2
Інтер: Х. Мартінес — Дарміан (Айду, 88), Біссек, Бастоні (Думфріс, 63) — Б'юкенен (Паласіос, 74), Фраттезі, Асллані (Чалханоглу, 63), Зелінські, Аугусто — Арнаутович (Л. Мартінес, 62), Таремі.
Удінезе: П’яна — Кабаселе, Бійол (Абанква, 46), Туре — Модесто, Атта (Земура, 75), Карлстрем, Еккеленкамп (Бреннер, 70), Камара — Лукка (Пісарро, 75), Санчес (Браво, 46).
Попередження: Асллані