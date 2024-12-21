Італія

Голкіпера намагатимуться зберегти в клубі.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма влітку 2026 року має завершити свої взаємини із французьким Парі Сен-Жермен, відповідно до чинної угоди.

Перехід 25-річного виконавця в 2021 році нічого не коштував "червоно-синім", оскільки той на тлі великого скандалу залишав італійський Мілан у якості вільного агента.

Відтоді Доннарумма провів 130 матчів за парижан у всіх турнірах, пропустив 128 голів та 44 рази зіграв "на нуль".

Відомо, що найближчим часом гравець має сісти за стіл перемовин із клубом та обговорити питання нової угоди.

Цю інформацію підтвердив агента Джіджі Енцо Райола в останньому інтерв’ю:

"Майбутнє Доннарумми в ПСЖ? Ми перебуваємо в періоді роздумів щодо цього.

Побачимо, все може статися. Зараз ми перебуваємо в режимі очікування переговорів щодо контракту", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що в попередньому матчі проти Монако в рамках Ліги 1 Доннарумма зазнав моторошної травми обличчя.