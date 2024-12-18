Італієць був замінений під час першого тайму матчу французької Ліги 1.
Монако - ПСЖ, Getty Images
18 грудня 2024, 23:00
Наразі проходить матч 16 туру французької Ліги 1, у якому ПСЖ в гостях зустрічається з Монако.
У середині першого тайму стався неприємний момент — в одному з епізодів захисник "монегасків" Вілфрід Сінго влетів шипами в обличчя воротарю парижан Джанлуїджі Доннаруммі.
У 25-річного італійця відразу пішла кров і до нього на допомогу швидко прибіг медичний персонал. Через кілька хвилин Джанлуїджі своїм ходом залишив поле з негайно зашитими порізами на обличчі.
Замість італійця на поле вийшов представник країни-404 Матвій Сафонов.
Цього сезону Доннарумма провів 15 матчів, з яких чотири на нуль при 15 пропущених м'ячах.