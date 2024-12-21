Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 17 туру італійської Серії А Болонья у гостях впевнено обіграла Торіно з рахунком 2:0.

Вже на восьмій хвилині Болонья отримала чудовий шанс відкрити рахунок у матчі, але Сантьяго Кастро не зміг реалізувати пенальті.

Однак у середині другого тайму гості відкрили рахунок зусиллями Тейса Даллінги, а через дев'ять хвилин Томмазо Побега подвоїв перевагу Болоньї.

Таким чином Болонья продовжила серію без поразок до шести матчів у всіх турнірах. Після 16 ігор Болонья набрала 28 очок і посіла сьоме місце у Серії А, а у Торіно 19 балів та 11 рядок.

Торіно - Болонья 0:2

Голи: Даллінга, 71 Побега, 80.

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 35), Маріпан, Мазіна — Педерсен, Річчі, Лінетті (Ілич, 63), Гінейтіс (Влашич, 63), Соса — Карамо (Нджиє, 79), Санабрія (Адамс, 63).

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда (Лікоянніс, 79) — Фройлер, Побега — Фергюсон (Фаббіан, 46), Одгор (Казале, 89), Домінгес (Орсоліні, 46) — Кастро (Даллінга, 70).

Попередження: Міранда, Фройлер.