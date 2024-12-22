Італія

У Римі хочуть більше конкуренції на вістрі атаки.

Зимове трансферне вікно поступово розігрівається, і італійська Рома виходитиме на нього з пошуком підсилення власної ланки атаки, незважаючи на те, що "вовки" витратили чималі кошти на придбання українського нападника Артема Довбика влітку цього року.

Однак у Римі впевнені, що форварду збірної України потрібна конкуренція, і готові залучити для цього гравця з малою кількістю ігрового часу в першій частині сезону з інших клубів.

Наприклад, італійські ЗМІ пишуть про інтерес Роми до португальського нападника англійського Евертона Норберто Берсіке Гомеша Бетункала, більш відомого як просто Бету.

26-річний виконавець перейшов до складу "ірисок" улітку минулого року із фріульського Удінезе за 25 млн євро, тож є відомим на італійських теренах.

Пропозицією Роми буде оренда до завершення сезону, у якому Бету наразі провів лише 12 матчів (422 хвилини), забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.