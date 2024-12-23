Італія

Англієць може перебратися до Неаполя.

Захисником Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайром цікавляться три топові європейські клуби. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, одним із таких клубів є Наполі. Клуб розглядає можливість вільного трансферу Магвайра.

Зазначається, що у разі спроби МЮ продовжити контракт захисника після того, як він домовився з іншою командою, ФІФА може втрутитися і врегулювати ситуацію.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Гаррі Магвайр відіграв за Манчестер Юнайтед 13 матчів та забив один гол.