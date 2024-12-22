"Б'янконері" набрали непрості три очки.
Монца - Ювентус, Getty Images
22 грудня 2024, 23:59
У рамках 17-го туру чемпіонату Італії Монца на своєму полі приймала Ювентус.
Туринський колектив не без проблем набрав три очки проти аутсайдера Серії А.
Монца — Ювентус 1:2
Голи: Бірінделлі, 22 - Маккенні, 14, Гонсалес, 39
Монца: Тураті — Перейра (Куррія, 71), Д'Амброзіо (Іццо, 83), Марі, Карбоні — Бірінделлі (Сенсі, 86), Б'янко, Бондо, Кір'якопулос — Капрарі (Марич, 86), Мота
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні (Фаджолі, 90) — Копмейнерс (Тюрам, 46), Локателлі — Консейсан (Аджич, 85), Їлдиз, Гонсалес (Камб'язо, 64) — Влахович (Мбангула, 85)
Попередження: Перейра — Консейсан.