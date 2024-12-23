Італія

Представник римлян прокоментував роль гравця в клубі.

Аргентинський нападник італійської Роми Пауло Дібала продовжує залишатись лідером сучасних "вовків", однак дедалі частіше постає питання щодо його майбутнього в клубі.

Відомо, що навіть колишній партнер по збірній Аргентини Мауро Ікарді намагається переманити 31-річного виконавця до турецького Галатасараю, тоді як власне Рома ще не визначилась із своїм рішенням щодо гравця.

Тим часом новопризначений член скаутської команди римського клубу Федеріко Бальдзаретті розповів про особливості Дібали.

"Дібала — найкращий шульга в Серії А. Цінність цього гравця надзвичайна та унікальна. Гравці такої якості зустрічаються вкрай рідко.

Якщо ми повинні думати про його цінність і вплив, який він має на команду, то немає жодних сумнівів у його важливості для команди.

Його майбутнє? Це також залежить від того, хто буде новим тренером. У Роми все ще є важливі цілі, яких потрібно досягти в цьому сезоні", — заявив італійський фахівець.

Дібала в цьому сезоні забив чотири голи та віддав дві гольові передачі в 19 матчах.