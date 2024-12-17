Туреччина

У Туреччині ми можемо побачити зірковий аргентинський дует в атаці.

Пауло Дібала та Мауро Ікарді у 2018 році, Getty Images

Пауло Дібала та Мауро Ікарді у 2018 році, Getty Images

Нападник Роми Пауло Дібала розглядає варіанти продовження кар'єри в іншому клубі, оскільки його контракт із римлянами спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 31-річний аргентинець спілкувався зі своїм товаришем Мауро Ікарді щодо можливого переходу в Галатасарай, за який той наразі виступає.

За інформацією джерела, 31-річний Ікарді, який пропустить решту сезону через розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна, намагається переконати Дібалу переїхати до чемпіонату Туреччини та стати його одноклубником.

У поточному сезоні Пауло Дібала провів за Рому 18 матчів у всіх турнірах (965 хвилин), в яких він забив два голи та віддав один асист.