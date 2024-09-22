Італія

Причиною відходу, ймовірніше за все, стало звільнення Де Россі.

Генеральна директорка Роми Ліна Сулуку залишила свою посаду, передає офіційний сайт клубу Серії А.

У Римі подякували своїй колишній CEO за її "віддану службу в критичний для Роми період", побажавши успіхів у майбутньому. Цю посаду вона отримала в квітні 2023 року.

"Власник залишається повністю відданим зростанню та успіху Роми, зосереджуючись на цінностях, які роблять наш клуб таким особливим", — йдеться в офіційній заяві "джаллороссі".

Зазначимо, що Сулуку зіткнулася з негативною реакцією вболівальників після звільнення Даніеле Де Россі з посади головного тренера Роми. Його місце зайняв Іван Юрич.

Сьогодні, 22 вересня, "вовки" прийматимуть Удінезе в п'ятому турі Серії А (початок — о 19:00 за Києвом). Анонс матчу доступний за посиланням.