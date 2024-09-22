Причиною відходу, ймовірніше за все, стало звільнення Де Россі.
Ліна Сулуку, Getty Images
22 вересня 2024, 13:46
Генеральна директорка Роми Ліна Сулуку залишила свою посаду, передає офіційний сайт клубу Серії А.
У Римі подякували своїй колишній CEO за її "віддану службу в критичний для Роми період", побажавши успіхів у майбутньому. Цю посаду вона отримала в квітні 2023 року.
"Власник залишається повністю відданим зростанню та успіху Роми, зосереджуючись на цінностях, які роблять наш клуб таким особливим", — йдеться в офіційній заяві "джаллороссі".
Зазначимо, що Сулуку зіткнулася з негативною реакцією вболівальників після звільнення Даніеле Де Россі з посади головного тренера Роми. Його місце зайняв Іван Юрич.
Сьогодні, 22 вересня, "вовки" прийматимуть Удінезе в п'ятому турі Серії А (початок — о 19:00 за Києвом). Анонс матчу доступний за посиланням.