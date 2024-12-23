Італія

Туринці хочуть зберегти півзахисника.

Керівництво туринського Ювентуса розпочало перемовини щодо нового контракту з центральним півзахисником Вестоном Маккенні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "зебри" хочуть продовжити трудову угоду з американцем до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один рік.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Вестон Маккенні відіграв за Ювентус 17 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус взимку має намір придбати захисника Феєнорда.