Італія

Найкраща оборона Італії хоче ще одного захисника.

Туринський Ювентус вирішив зробити захисника Феєнорда Давіда Ганцко пріоритетом на січневе трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у керівництві клубу вважають, що словак є ідеальною кандидатурою на заміну травмованому Бремеру, який цього сезону вже не зіграє.

Зазначається, що переконати роттердамський клуб продати гравця може виявитися непросто, проте "бьянконері" сподіваються вмовити "гордість півдня", включивши в угоду захисника туринців Факундо Гонсалеса, який перебуває в Феєнорді на правах оренди.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Давід Ганцко відіграв за Феєнорд 21 матч, забив два голи та віддав три результативні передачі.