Найкраща оборона Італії хоче ще одного захисника.
Ганцко, getty images
10 грудня 2024, 12:55
Туринський Ювентус вирішив зробити захисника Феєнорда Давіда Ганцко пріоритетом на січневе трансферне вікно. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у керівництві клубу вважають, що словак є ідеальною кандидатурою на заміну травмованому Бремеру, який цього сезону вже не зіграє.
Зазначається, що переконати роттердамський клуб продати гравця може виявитися непросто, проте "бьянконері" сподіваються вмовити "гордість півдня", включивши в угоду захисника туринців Факундо Гонсалеса, який перебуває в Феєнорді на правах оренди.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Давід Ганцко відіграв за Феєнорд 21 матч, забив два голи та віддав три результативні передачі.