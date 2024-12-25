Італія

Карло Анчелотті, Массіміліано Аллегрі та Джан П'єро Гасперіні — серед претендентів на посаду керманича "вовків".

Рома розпочала пошуки нового головного тренера для першої команди на наступний сезон. Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, римський клуб не планує продовжувати угоду з Клаудіо Раньєрі, яка спливає влітку 2025 року.

За даними джерела, Рома розглядає кандидатури Карло Анчелотті (Реал Мадрид), Массіміліано Аллегрі (без клубу) та Джан П'єро Гасперіні (Аталанта).

Саме ці три фахівця є пріоритетними для босів римського клубу.