Карло Анчелотті, Массіміліано Аллегрі та Джан П'єро Гасперіні — серед претендентів на посаду керманича "вовків".
Карло Анчелотті, Getty Images
25 грудня 2024, 18:57
Рома розпочала пошуки нового головного тренера для першої команди на наступний сезон. Про це повідомляє Calciomercato.com.
За інформацією джерела, римський клуб не планує продовжувати угоду з Клаудіо Раньєрі, яка спливає влітку 2025 року.
За даними джерела, Рома розглядає кандидатури Карло Анчелотті (Реал Мадрид), Массіміліано Аллегрі (без клубу) та Джан П'єро Гасперіні (Аталанта).
Саме ці три фахівця є пріоритетними для босів римського клубу.