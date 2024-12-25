Рома розпочала пошуки нового головного тренера для першої команди на наступний сезон. Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, римський клуб не планує продовжувати угоду з Клаудіо Раньєрі, яка спливає влітку 2025 року.

За даними джерела, Рома розглядає кандидатури Карло Анчелотті (Реал Мадрид), Массіміліано Аллегрі (без клубу) та Джан П'єро Гасперіні (Аталанта).

Саме ці три фахівця є пріоритетними для босів римського клубу.