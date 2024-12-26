Італія

"Богиня" демонструє потужну гру та результати.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився про лідерство своєї команди в італійській Серії А. Його слова наводить Calciomercato.

"Це було складно передбачити, оскільки в серпні у нас були труднощі, ми зазнали кількох поразок. Тож передбачити 11-матчеву переможну серію і лідерство було нелегко.

Зараз у нас не може бути якихось довгострокових цілей — у цьому, мабуть, і полягає краса футболу. Це дає змогу пройти такий шлях, як минулого сезону, коли ніхто не уявляв нашу перемогу в Лізі Європи. Ми не знаємо цього навіть зараз — просто намагаємося продовжувати своє сходження якомога довше", — сказав Гасперіні.

Наразі Аталанта посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 40 очок після 17 зіграних турів.