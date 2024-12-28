Італія

"Россонері" хочуть зміцнити лінію оборони.

Мілан може підписати центрального захисника Валенсії Крістіана Москеру. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, з огляду на економічне становище "кажанів", існує ймовірність продажу Москери вже взимку, хоча клуб не хотів би розлучатися з 20-річним гравцем.

Керівництво Мілана розглядало іспанця ще влітку, після того як скаути клубу уважно стежили за ним кілька місяців. У ньому бачать потенціал відмінного захисника.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Цього сезону Крістіан Москера відіграв за Валенсію 18 матчів та отримав чотири жовті картки.