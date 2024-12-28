Цікаві подробиці від турецького півзахисника.
Чалханоглу, getty images
28 грудня 2024, 10:41
Півзахисник Інтера Хакан Чалхоноглу заявив про бажання завершити ігрову кар'єру в міланському клубі. Цитує 30-річного турка Corriere dello Sport.
"Я мрію виграти Лігу чемпіонів з Інтером. Баварія хотіла отримати мене минулого літа, але мені б хотілося завершити кар'єру тут", — заявив Чалханоглу.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.
Цього сезону Хакан Чалхоноглу відіграв за Інтер 18 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.