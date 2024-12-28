Італія

Солідна сума.

Нападник міланського Інтера Маркюс Тюрам розповів про свою суму відступних у розмірі 85 млн. євро. Його слова наводить FC Inter News.

"85 мільйонів євро — це дуже велика сума. Скажу чесно, я ніколи не покину клуб, скориставшись цим пунктом, через стосунки, які в мене тут з усіма.

Цю цифру просто там вказано, але я ніколи не піду, прийнявши це рішення одноосібно. І якщо щось станеться, то це завжди буде обговорюватися з клубом", — заявив Тюрам.

Цього сезону Маркюс Тюрам відіграв за Інтер 21 матч, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач.