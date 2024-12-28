Італія

До 27-річного футболіста виявляють інтерес Наполі, Інтер і Фіорентина.

Федеріко К'єза хоче піти з Ліверпуля. Як повідомляє журналіст Foot Mercato Валентен Фейєтт, нападник воліє повернутися в Італію.

Наразі розглядається варіант з орендою гравця. Інтерес до італійця проявляють Наполі та Інтер. Фіорентина також стежить за ситуацією.

К'єза перейшов до Ліверпуля минулого літа з Ювентуса за 13 млн євро. Його контракт розрахований до 2028 року.

У поточному сезоні АПЛ 27-річний К'єза провів 1 гру.