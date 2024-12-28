"Нерадзурі" без проблем набрали три очки.
Кальярі - Інтер, Getty Images
28 грудня 2024, 20:57
У рамках 18-го туру італійської Серії А Кальярі на своєму полі приймав Інтер.
Гості здобули легку перемогу, відправивши три м'ячі у ворота суперника.
Кальярі — Інтер 0:3
Голи: Бастоні, 54, Мартінес, 71, Чалханоглу, 78 (пен)
Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (В'єтеска, 46), Луперто, Оберт (Марін, 60) — Дзортеа, Гаетано (Паволетті, 60), Ауджелло — Адопо, Макумбу (Віола, 74) — Пікколі (Фелічі, 84)
Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла (Зелінські, 73), Чалханоглу (Фраттезі, 80), Мхітарян (Асллані, 80), Дімарко (Аугусто, 73) — Тюрам (Таремі, 79), Мартінес.