Італія

Гості перервали 11-матчеву переможну серію.

У рамках 18-го туру італійської Серії А Лаціо приймав Аталанту. Господарі на 27-й хвилині гри відкрили рахунок у матчі і були близькі до перемоги, проте гості відігралися на 87-й хвилині зусиллями Брешіаніні.

Таким чином, Аталанта вийшла на перше місце в Серії А з 41 очком, зігравши на один матч більше, ніж Інтер і Наполі. Що стосується Лаціо, то римляни четверті з 35 очками.

У наступному турі Лаціо зіграє проти Роми в дербі, а Аталанта проведе зустріч проти Інтера в Суперкубку Італії.

Лаціо — Аталанта 1:1

Голи: Деле-Баширу, 27 - Брешіаніні, 88

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 63) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 63), -, Дзакканьї (Діа, 70) — Кастельянос (Кастровіллі, 84)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін (Коссуну, 46), Колашинац (Брешіаніні, 84) — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Куадрадо, 46) — Пашалич (Самарджич, 56) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 65), Лукман

Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Гін, Куадрадо, Лукман.