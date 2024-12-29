Італія

Сторони вирішили розійтись прямо посеред сезону.

Португальський фланговий захисник Маріу Руї свого часу міцно зачепився за виступи в складі команд італійської Серії A, куди перебався ще влітку 2011 року в якості вільного агента з лісабонської Бенфіки до Парми.

Відтоді на рахунку вже 33-річного виконавця виступи в складі Губбіо, Спеції, Емполі, Роми та його нинішнього клубу — Наполі.

Однак уже за кілька днів історія португальця на півдні країни добігатиме до завершення.

Це станеться за півтора роки до базової дати завершення чинного контракту, оскільки клуб та гравець вирішили, що таке розставання піде на користь обом сторонам.

У цьому сезоні досвідчений виконавець під орудою Антоніо Конте не провів жодного матчу на полі.

Загалом за Наполі Руї відіграв 227 ігор, забив три голи та віддав 26 гольових передач.