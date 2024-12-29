Італія

Гравець раніше відхилив запропоноване йому оновлення контракту.

Іспанський захисник колумбійського походження Крістіан Москера з Валенсії за ходом поточного сезону вів перемовини з клубом щодо продовження дії чинного контракту, який спливає влітку 2026 року.

Однак домовитись із кажанами 20-річний виконавець так і не зумів, після чого попросив керівництво розглянути варіант можливого трансферу.

Чекати на претендентів на молодого та перспективного гравця при цьому довго не довелось.

Італійський Мілан готовий одним із перших запропонувати йому конкретні умови трансферу та наразі завершує роботу над контрактом до 2029 року.

У цьому сезоні на рахунку Москери 18 матчів.