Італія

Перша втрата очок "богині" за довгий час.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував нічийний результат в матчі 18-го туру італійської Серії А з Лаціо (1:1). Його слова наводить Football Italia.

"Ми очікували, що з Лаціо буде важко, таку гру в їхньому виконанні ми вже бачили. У першому таймі вони, безумовно, грали краще. Ми мало що могли протиставити їхній швидкості, потужності та майстерності.

Після перерви, думаю, Аталанта грала дуже добре, з правильним настроєм. Відігралися трохи запізно — якби забили раніше, то могли б і перемогти. Обидві команди заслуговують на похвалу за те, що показали хороший футбол", — сказав Гасперіні.

Зазначимо, що в матчі з Лаціо перервалася 11-матчева переможна серія Аталанти.