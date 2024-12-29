Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 28 грудня 2024 року.
Лаціо — Аталанта, Getty Images
29 грудня 2024, 07:45
У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A римський Лаціо на власному полі зіграв унічию проти бергамаської Аталанти (1:1).
"Орли" вели за рахунком упродовж більшої частини матчу, однак на останніх хвилинах лідер турнірної таблиці таки зумів урятуватись від поразки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Аталанта у рамках 18 туру італійської Серії A-2024/25:
Лаціо — Аталанта 1:1
Голи: Деле-Баширу, 27 — Брешіаніні, 88
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 63) — Гендузі, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 63), -, Дзакканьї (Діа, 70) — Кастельянос (Кастровіллі, 84)
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін (Коссуну, 46), Колашинац (Брешіаніні, 84) — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Куадрадо, 46) — Пашалич (Самарджич, 56) — Де Кетеларе (Дзаніоло, 65), Лукман
Попередження: Дзакканьї, Ровелла — Гін, Куадрадо, Лукман.