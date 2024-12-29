Леандро Паредес, Getty Images
29 грудня 2024, 14:14
Аргентинський півзахисник італійської Роми Леандро Паредес перебуває на роздоріжжі перед початком зимової трансферної кампанії.
У 30-річного виконавця спливає контракт із "вовками", який сторони не надто квапляться продовжувати, і вже за кілька днів футболіст зможе особисто вести перемовини з будь-яким клубом.
Один із них — рідний для аргентинця Бока Хуніорс, проте Леандро ще не вирішив, чи готовий повертатись на батьківщину після тривалого часу в Європі.
Утім, подорож для гравця таки може відбутись — ще й із можливістю суттєвого прибутку.
Італійські ЗМІ повідомляють, що клуби групи фонду PIF із Саудівської Аравії готують гравцю "велику пропозицію", від якої традиційно буде складно відмовитись.
У цьому сезоні Паредес провів 13 матчів, забив один гол та віддав дві гольові передачі.