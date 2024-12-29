Італія

Італійський хавбек дуже щасливий у Лаціо.

Влітку 2023 року опорний півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Ровелла вирушив до оренди з правом викупу в римський Лаціо, кольори якого він захищає й досі.

23-річний італієць зізнався, що не шкодує про свій переїзд до Риму, незважаючи на те, що "стару синьйору" зараз очолює його колишній наставник за періодом кар'єри у Дженоа Тіаго Мотта.

"Я взагалі не шкодую, що пішов із Ювентуса. Зараз я набагато щасливіший у Лаціо!

Утім, я дуже радий бачити Тіаго Мотту в якості головного тренера Юве. Під його керівництвом я дебютував свого часу за Дженоа, і це викликає в мене тільки позитивні емоції", — цитує слова Ровелли журналіст Ніколо Скіра.

У поточному сезоні Ніколо Ровелла зіграв за Лаціо 22 матчі у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами. Взимку 2021 року Ювентус заплатив Дженоа за молодого італійця 26 мільйонів євро.