Італія

Результативна нічия підопічних Руняїча та Ванолі.

У рамках 18-го туру італійської Серії А-2024/25 Удінезе приймав Торіно на Стадіо Фріулі.

Господарі поля зусиллями Туре встигли відкрити рахунок у матчі до завершення першого тайму. По перерві Лукка подвоїв перевагу своєї команди, але вже невдовзі гості відповіли голами Адамса та Річчі, відновивши паритет. Після цього вплинути на підсумковий результат не вдалося жодному з колективів, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Удінезе з 24-ма очками залишився на дев'ятій сходинці турнірної таблиці, тоді як Торіно з 20-ма опинився на десятій.

Удінезе — Торіно 2:2

Голи: Туре, 41, Лукка, 49 — Адамс, 53, Річчі, 64

Удінезе: Сава — Кабаселе, Бійол, Туре (Абанква, 72) — Ехізібує, Ловрич (Атта, 72), Карлстрем, Еккеленкамп, Земура (Камара, 72) — Товен (Санчес, 80), Лукка

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Маріпан, Коко — Педерсен (Лазаро, 46), Влашич (Лінетті, 83), Річчі, Гінейтіс (Ілич, 46), Соса (Дембеле, 83) — Адамс, Карамо (Санабрія, 90)

Попередження: Абанква