Італія

На нас чекає один з центральних матчів італійського ігрового дня.

Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про майбутній матч з Міланом в рамках 18-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Ви знаєте, я завжди визначаю склад команди безпосередньо перед грою. Подивимося хто буде грати. Я вірю, що хто б не грав, він виступить добре. Я впевнений в усіх.

Вони всі у формі. Що стосується Браяна Крістанте, я читав деяку критику на адресу наших лікарів, але я хотів би сказати слово на їхній захист: вони не зробили нічого більшого чи меншого за те, що сказав рентген. Ми дорікали тим, кому потрібно було дорікнути, і шукали рішення.

Ми не можемо цього не підкреслити, але наші вболівальники — наша сила, наша життєва сила, ті, хто дає нам енергію і бажання ніколи не припиняти боротися. Ми професіонали, але одна справа бути професіоналом, коли стадіон тебе підстьобує, і зовсім інша — коли ти не відчуваєш підтримки.