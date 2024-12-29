Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та Фіорентина.

Туринський Ювентус та Фіорентина зіграють у вісімнадцятому турі італійської Серії A на Альянц Стедіум.

Тіаго Мотта, після перемоги над Монцою (2:1), використав із перших хвилин Тюрама в опорній зоні, тоді як Мбангула гратиме ліворуч в атаці.

Раффаеле Паладіно, на тлі поразки від фріульського Удінезе (1:2), залучив до стартового складу Додо та Парізі на фланги оборони, тоді як Гудмундссон гратиме під нападником.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Мбангула — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Даніло, Їлдиз, Гонсалес, Аджич, Фаджолі, Дуглас Луїс, Камб’язо.



Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Парізі — Катальді, Адлі — Кольпані, Гудмундссон, Соттіль — Кін.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Понграчич, Мандрагора, Бельтран, Іконе, Госенс, Морено, Річардсон, Кварта, Кайоде, Куаме.



Гра Ювентус — Фіорентина почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.