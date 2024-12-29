Італія

Команда Тіаго Мотти зіграла внічию в 11 матчі цього сезону Серії A.

У італійському футболі немає традиції зачіпати "якимось" там футболом період різдвяних свят, проте коли всі урочисті події вже почали потрохи вщухати, то чому б і не повернутись до розіграшу Серії A? Тим паче, коли у рамках вісімнадцятого туру національної першості було таке інтригуюче протистояння, як дуель поміж туринським Ювентусом та Фіорентиною.

Команда Тіаго Мотти й досі йшла без поразок на внутрішній арені, що начебто й давало їм можливість перебувати в зоні боротьби за єврокубки, однак коли в тебе 10 із 17 матчів завершуються нічийними результатами, то тут уже далеко не розігнатись. Як наслідок, Новий рік "зебри" могли сподіватись зустріти хіба що на відстані в сім очок від бергамаської Аталанти, яка йде першою, і рівно такі самі плани були й у "лілій", але до цього вечора вони двічі поспіль поступались, тож і настрій був відповідний.

Цього ж вечора Фіорентина знову відчувала себе неначе не у власній тарілці в плані атакувальних дій, але її захист, здебільшого, стримував суперників, тож гості тримались більш-менш стабільно. Рівно до 20 хвилини, коли проста стінка поміж Тюрамом та Локателлі на лівому фланзі атаки завершилась входженням Кефрена до штрафного на швидкості з ударом у ближній кут. І там дійсно оборона команди Палладіно провалилась повністю.

Юве піймав суперників на їхній неуважності, домінував на полі, читав усі спроби грати через фланг Додо, тому Фіорентина у відповідь не могла зробити нічого. Аж до 38 хвилини, коли з протилежного боку поля чи не вперше вдало подав Соттілю, а Кін замкнув на дальній головою. Не святкував, певна річ, бо добре пам’ятає обличчя фанатів за воротами Ді Грегоріо на той момент.

У загалом неквапливому розвитку подій на полі все одно знаходилось місце для небезпечних моментів, тож це не був класичний "сухий" матч у виконанні команди Мотти в цьому сезоні. Власне, і за рахунком на табло він уже не відповідав тому статусу. Тому "зебри" грали доволі розкуто й це дало їм можливість уже на початку другої половини знову вийти вперед. Цього разу знову відзначився Тюрам, але вже з передачі Копмейнерса до лівого флангу штрафного, а захисники знову завмерли в останній момент.

І надалі ця гра відбувалась повністю за контролю команди Мотти, яка створила для себе ще кілька непоганих поодиноких моменти фланговими передачами, тоді як суперники були мало помітні попереду й ця гра дійсно слідувала до перемоги господарів поля.

Проте 87 хвилині захист туринців не вгледів відскок від подачі з правого флангу на дальній бік штрафного, де той-таки Соттіль зловив м’яч на ногу й пробив точно під поперечину. І це знову нічия для "Старої Синьйори". Їх уже занадто багато в цьому сезоні.

У наступному туринський Ювентус прийматиме Мілан у матчі Суперкубка Італії, а потім гостюватиме у Торіно в рамках дербі, тоді як Фіорентина гратиме вдома проти Наполі.Ювентус — Фіорентина 2:2Тюрам, 20, 48 — Кін, 38, Соттіль, 87Ді Грегоріо — Савона, Гатті (Фаджолі, 89), Калулу, Маккенні (Камб’язо, 63) — Локателлі, Тюрам (Дуглас Луїс, 89) — Консейсан, Копмейнерс, Мбангула (Їлдиз, 62) — Влахович (Гонсалес, 82).де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Парізі (Іконе, 76) — Катальді (Мандрагора, 65), Адлі (Річардсон, 76) — Кольпані (Госенс, 76), Гудмундссон (Бельтран, 59), Соттіль — Кін.Попередження: Маккенні, Калулу, Локателлі — Комуццо