Італія

Душан виступав за "фіалок" з 2018 по 2022 рік.

Душан Влахович зазнав образ під час матчу з Фіорентиною. Ювентус приймав клуб із Флоренції у 18-му турі Серії А.

На 7-й хвилині фанати гостей почали вигукувати образи на адресу сербського форварда господарів, називаючи його "циганом". Головний арбітр Мауріціо Маріані був змушений призупинити гру на дві хвилини.

Після відновлення матчу образи продовжилися — вболівальники Фіорентини називали Влаховича "шматком лайна".

Нагадаємо, Душан виступав за "фіалок" із 2018 до 2022 року, після чого перейшов у туринський клуб.