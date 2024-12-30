Італія

Італієць поскаржився на реалізацію моментів.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував мінімальну перемогу над Венецією (1:0) в рамках 18-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Прикро, що підійшли до останньої десятихвилинки за рахунку 0:0. Відчувалося, ніби гра була проклята. Ми домінували у володінні, завдали 25 ударів по воротах, не реалізували пенальті та влучили у штангу. Я б не здивувався, якби ми навіть програли в таких умовах.

Венеція добре зіграла, їхній підхід здивував: із Пох'янпало на лавці вони зосередилися на захисті та контратаках. У них було два дуже швидких нападники, які могли б завдати нам проблем, і Алекс Мерет теж зіграв здорово, не давши їм відзначитися.

Я задоволений, тому що команда прогресує, але якщо ми зможемо забивати більше голів, то всі почуватимуться більш розслаблено і зможуть уникнути інфарктів у кінцівці.

Навіть якщо я граю в карти з дочкою, то все одно хочу перемогти. Я також говорив, що ніколи не погоджуся на мінімальні цілі, але водночас ми повинні розуміти, з чого ми починаємо і яка мета клубу. Ці дві ідеї можуть здатися суперечливими, але різниця є. Я не приймаю мінімальні цілі, але водночас набрати 41 очко після 18 турів — це, за всієї поваги, більше, ніж будь-хто міг очікувати", — сказав Конте.

Наразі Наполі посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії, поступаючись Аталанті лише за додатковими показниками.