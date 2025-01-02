Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку італійського Суперкубка, який відбудеться 2 січня, розпочавшись о 21:00.

У рамках півфіналу Суперкубка Італії-2024/25, що проходить у Саудівській Аравії, Інтеру протистоятиме Аталанта.

ЧЕТВЕР, 2 СІЧНЯ, 21:00. АЛЬ-АВВАЛЬ ПАРК СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Найкращі італійські команди 2024-го відкриють новий, 2025 рік матчем у не надто звичному для себе середовищі. Чинному чемпіону Італії сьогодні ввечері протистоятиме фіналіст Кубка країни в сезоні-2023/24. Також нагадаємо, що минулого року саме Інтер виграв Суперкубок, здолавши Лаціо (3:0) та Наполі (1:0).

Керманич міланського гранда Сімоне Індзагі зараз на шляху до свого ювілейного, десятого в тренерській кар'єрі трофея. Успіх на старті року має дати Інтеру позитивний заряд для подальшої боротьби в трьох інших турнірах. До сьогоднішнього поєдинку "нерадзуррі" підходять на тлі чотирьох поспіль "сухих" перемог у всіх турнірах, серед яких розгром Лаціо в Римі з рахунком 6:0.

Компанія FAVBET вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 2.05, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 3.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.55. Лаутаро Мартінес забив у трьох із п'яти останніх зустрічей цих клубів і зараз на його гол пропонується показник 2.50, тоді як коефіцієнтом 2.44 оцінюється сценарій "Інтер не програє і тотал менше 2,5".

Саме там 2024-й рік закривала для себе Аталанта. Клуб із Бергамо завдяки голу Марко Брешіаніні ближче до завершення матчу здобув на Стадіо Олімпіко нічийний результат (1:1), втримавшись на першій сходинці турнірної таблиці Серії А після 18-ти зіграних поєдинків. Того ж дня, 28 грудня, але трохи раніше, Інтер розібрався на виїзді з Кальярі (0:3), що в підсумку дозволило підопічним Індзагі наблизитися до лідера чемпіонату на відстань одного залікового бала, маючи виїзний матч проти Фіорентини в запасі.

Колектив Джан П'єро Гасперіні протягом минулого року встановив кілька клубних рекордів, а саме за голами (127) та здобутими перемогами (36). Проте, Інтер у 2024-му двічі розгромив Аталанту з рахунком 4:0 у Мілані й сьогодні, вперше беручи участь у Суперкубку Італії, "нерадзуррі" з Бергамо також намагатимуться перервати свою 13-матчеву серію без перемог над цим суперником.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Лукман, Дзаніоло

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