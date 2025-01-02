Італія

На нас чекає матч в рамках Суперкубку Італії.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутній матч 1/2 фіналу Суперкубка Італії з Міланом. Його слова наводить офіційний сайт "зебр".

"Подивимося, чи зіграє Консейсан завтра в стартовому складі. Нам протистоїть чудова команда, і ми всі це знаємо. Завтрашній матч інший, він дає більше мотивації, тому що зовнішній. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб перемогти і рухатися вперед.

Приємно брати участь у подібних іграх, ми робимо цю роботу, щоб конкурувати на такому рівні. Я не можу уявити гравця, який не хоче завтра вийти на поле, щоб показати себе якнайкраще. Ми будемо готові зустрітися з найкращим Міланом, адже в нас усе добре, і ми знаємо, що нам потрібно робити, щоб конкурувати з командою, яка звикла до великих турнірів", — сказав Мотта.

Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться 3-го січня, о 21:00 за київським часом.