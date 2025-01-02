Опорник є найціннішим активом "биків".
Самуеле Річчі, фото Торіно
02 січня 2025, 16:29
Опорний півзахисник Самуеле Річчі оновив свою угоду з Торіно, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Тепер контракт із 23-річним італійцем розраховано до кінця червня 2028 року. Туринців гравець представляє з кінця січня 2022-го.
На рахунку вихованця Емполі один гол та один асист у 20 матчах поточної кампанії в усіх турнірах.
Портал transfermarkt вважає Річчі найдорожчим виконавцем "биків" (28 млн євро). Нещодавно повідомлялося про інтерес до нього з боку грандів АПЛ.