Італія

Опорник є найціннішим активом "биків".

Опорний півзахисник Самуеле Річчі оновив свою угоду з Торіно, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Тепер контракт із 23-річним італійцем розраховано до кінця червня 2028 року. Туринців гравець представляє з кінця січня 2022-го.

Our number 2️⃣8️⃣ 💫✨ pic.twitter.com/iYsaB25B7m — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 2, 2025

На рахунку вихованця Емполі один гол та один асист у 20 матчах поточної кампанії в усіх турнірах.

Портал transfermarkt вважає Річчі найдорожчим виконавцем "биків" (28 млн євро). Нещодавно повідомлялося про інтерес до нього з боку грандів АПЛ.