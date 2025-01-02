Італія

Жан-Даніель Акпа-Акпро знову представлятиме "б'янкороссі".

Центральний півзахисник Жан-Даніель Акпа-Акпро на правах оренди перебрався з Лаціо до Монци, передає офіційний сайт аутсайдера Серії А.

У футболці "б'янкороссі" 32-річний івуарієць проведе другу частину сезону-2024/25. Протягом першої він жодного разу не з'являвся на полі.

Нагадаємо, що в Монці Акпа-Акпро провів усю минулу кампанію (оренда). Тоді він взяв участь у 19 матчах чемпіонату Італії, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Атлас орендував нападника Лаціо Дієго Гонсалеса.