Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку італійського Суперкубка, який відбудеться 3 січня, розпочавшись о 21:00.

У рамках півфіналу Суперкубка Італії-2024/25, що проходить у Саудівській Аравії, Ювентусу протистоятиме Мілан.

П'ЯТНИЦЯ, 3 СІЧНЯ, 21:00. АЛЬ-АВВАЛЬ ПАРК СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні чинний володар Кубка Італії та друга команда чемпіонату за підсумками сезону-2023/24 визначатимуть, хто ж протистоятиме Інтеру у фіналі другого в історії Суперкубка країни у форматі з чотирма учасниками. У вирішальному поєдинку переможець пари Ювентус — Мілан намагатиметься перервати трирічну домінацію "нерадзуррі" в цьому турнірі.

"Б'янконері" до сьогоднішнього протистояння підходять на тлі чергового нічийного результату в Серії А. Минулої неділі колектив Тіаго Мотти з дублем Кефрена Тюрама на власному полі поділив очки з Фіорентиною (2:2). Так, клуб із Турина не знає смаку поразок після 18-ти зіграних поєдинків чемпіонату, але й у турнірній таблиці йде лише шостим.

"Россонері" минулої неділі теж зіграли внічию. Черговий гол Тіджані Рейндерса не допоміг їм здолати вдома Рому (1:1). Цей результат виявився фатальним для Паулу Фонсеки — португальця звільнили з посади керманича клубу, запросивши його співвітчизника Сержіу Консейсана. Цікаво, що дебютує він саме матчем проти команди з сином Франсішку в складі.

Варто зазначити, що Ювентус претендує на здобуття ювілейного, десятого Суперкубка Італії, тоді як Мілан націлений на те, щоб зрівнятися за кількістю подібних успіхів з Інтером, який має вісім звитяг у фіналах цього турніру. Тим не менш, як у "б'янконері", так і в "россонері" є більш важливі завдання на цю кампанію, тож сьогодні навряд чи варто чекати неймовірно динамічного футболу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, К. Тюрам — Н. Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

Мілан: Меньян — Е. Роял, Тіав, Томорі, Т. Ернандес — Фофана, Беннасер — Пулішич, Рейндерс, Хіменес — Мората

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