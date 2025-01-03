Неочікуваний поворот в кар'єрі італійця.
К'єза, getty images
03 січня 2025, 10:20
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза може повернутися в італійську Фіорентину, вихованцем якої він є Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
За інформацією джерела, колишній клуб італійця намагається з'ясувати у Ліверпуля чи зможуть вони домовитися про оренду гравця.
Зазначається, що основною проблемою є висока зарплата футболіста в розмірі 7 млн. євро, оскільки італійський клуб не готовий платити таку велику суму.
К'єза приєднався до Ліверпуля минулого літа, перейшовши з туринського Ювентуса за 12 млн. євро.
Цього сезону Федеріко К'єза відіграв за Ліверпуль чотири матчі та віддав одну результативну передачу.