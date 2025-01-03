Італія

Неочікуваний поворот в кар'єрі італійця.

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза може повернутися в італійську Фіорентину, вихованцем якої він є Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, колишній клуб італійця намагається з'ясувати у Ліверпуля чи зможуть вони домовитися про оренду гравця.

Зазначається, що основною проблемою є висока зарплата футболіста в розмірі 7 млн. євро, оскільки італійський клуб не готовий платити таку велику суму.