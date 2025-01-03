Італія

Португалець може тимчасово перебратися до Італії.

Універсальний захисник Челсі Ренату Вейга опинився в сфері інтересів Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Клуб Серії А хотів би орендувати 21-річного португальця під час зимового трансферного вікна. Наразі невідомо, чи готові "сині" відпустити його.

Головний тренер лондонців Енцо Мареска вважає Вейгу важливим гравцем. Також повідомляється, що ним цікавляться й інші клуби.

У ході поточної кампанії Ренату взяв участь у 17 матчах всіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом.