Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 4 січня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 19-го туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина на власному полі зустрінеться з Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 4 СІЧНЯ, 19:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА МАНГАНЬЄЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Завершивши 2024 рік трьома поспіль перемогами в чемпіонаті Італії, сьогодні ввечері Наполі намагатиметься принаймні на деякий час повернутися на вершину турнірної таблиці. Для цього колективу Антоніо Конте буде достатньо не поступитися на Стадіо Артеміо Франкі, де нещодавно перервалася домашня 19-матчева безпрограшна серія Фіорентини.

Ромелу Лукаку трохи менше ніж тижнем раніше, минулої суботи, не реалізував пенальті в домашньому матчі проти Венеції, що все ж не завадило неаполітанця досягти завдяки голу Джакомо Распадорі скромного, але бажаного результату (1:0). Того ж дня, але пізніше ввечері, гол та асист ексгравця Ювентуса Мойзе Кіна дозволив Фіорентині поділити очки з "б'янконері" в Турині (2:2).

Варто зазначити, що "лілії" не знають смаку перемог у своїх перших матчах календарного року в Серії А з 2017-го, маючи п'ять нічийних результатів і дві поразки. В "адзуррі" за цей час статистика все ж краща — три перемоги, одна нічия, але й однією поразкою більше. Не на боці клубу з Флоренції і статистика останніх десяти домашніх поєдинків із неаполітанським.

Наполі має чотири звитяги, у п'яти матчах переможця не виявили, а ще в одному сильнішою була Фіорентина. Тим не менш, попри не найкращу форму з середини грудня (2Н, 2П; 4:6), сьогоднішні господарі поля все одно здатні створити проблеми навіть для найкращої захисної ланки турніру (12 пропущених голів після 18 поєдинків).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі, Катальді — Кольпані, Гудмундссон, Соттіль — Кін

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Ж. Жезус, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Нерес, Нгонге — Лукаку

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА